Большинство работодателей ждут от несовершеннолетних соискателей ответственности

Для сравнения, пять лет назад в приоритете стояла грамотная речь

Фото: Динар Фатыхов

Самым желаемым мягким навыком соискателя от 14 лет является ответственность. За этот вариант проголосовали 58% работодателей, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

В течение первого полугодия 2025 года российские работодатели в вакансиях, доступных с 14 лет, также искали пунктуальных сотрудников (49%). Кроме того, для компаний важно умение работать в команде (49%).

Сами несовершеннолетние соискатели (14—17 лет) в качестве своих главных непрофессиональных навыков чаще всего указывают в резюме деловое общение (30%), умение работать в коллективе (30%), готовность обучаться (29%). Причем данные навыки вошли в топ-3 и у парней, и у девушек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У соискателей 18—24 лет к этим навыкам также добавился навык работы с большим объемом информации (24% — в резюме девушек и 17% — в резюме юношей), организаторские способности (19% — у девушек и 13% у юношей).

— На старте важны самые разные навыки. Прежде всего, все зависит от профобласти. Например, если мы говорим об ИТ, в первую очередь работодатели смотрят на профессиональные навыки и компетенции. Но в других сферах, например на менеджерских позициях, в приоритете наличие софтов: например, умение договариваться, строить отношения внутри команды, налаживать связи и др. В условиях кадрового голода работодатели меньше ожидают соискателей, готовых постоянно обучаться, а также меняться в зависимости от запросов бизнеса и ситуации, — прокомментировала результаты руководитель направления «Навыки и карьера» сервиса Марина Дорохова.

Напомним, для половины татарстанцев — 50% — самым главным в «работе мечты» является отсутствие задержек зарплаты. Еще 49% татарстанцев считают важным уважительное отношение начальника и отсутствие конфликтов в коллективе. 48% отметили, что идеальная работа должна приносить положительные эмоции, а не стресс.

Елизавета Пуншева