Татарстанцы рассказали о критериях «работы мечты»

В список вошли отсутствие задержек зарплаты и уважительное отношение начальства

Фото: Артем Дергунов

Для половины татарстанцев — 50% — самым главным в «работе мечты» является отсутствие задержек зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного hh.ru.

Еще 49% татарстанцев считают важным уважительное отношение начальника и отсутствие конфликтов в коллективе. 48% отметили, что идеальная работа должна приносить положительные эмоции, а не стресс.

Для 46% татарстанцев «работа мечты» — это возможность соблюдать баланс между личной жизнью и работой. Этот фактор стал самым важным для респондентов 18—24 лет (63% ответов) и не самым популярным для опрошенных в возрасте 55 лет и старше (всего 34%). По мнению 43% респондентов, идеальная работа должна покрывать все затраты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще для 37% респондентов важна возможность карьерного роста. 32% рассказали, что «работа мечты» не должна быть скучной, а 31% — находиться рядом с домом.

Напомним, почти треть россиян (29%) ставят перед собой цель получить повышение зарплаты этим летом. Карьерные амбиции россиян разнообразны. Помимо повышения зарплаты, 27% планируют улучшить профессиональные навыки, а каждый четвертый (24%) рассматривает возможность смены работы или поиска подработки. Интересно, что 15% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо карьерных целей на лето.

Елизавета Пуншева