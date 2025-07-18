В Татарстане экс-специалиста будут судить за посредничество в коммерческом подкупе на 2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

СУ СКР по Татарстану завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении бывшего специалиста одной из компаний, обвиняемого в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год обвиняемый выступал посредником при передаче взяток в размере более 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей (в общей сложности около 2 млн рублей) руководителю отдела перевозок компании, в которой он ранее работал. Взятки передавались от представителей двух коммерческих фирм за создание им преимуществ и ускорение процесса отгрузки продукции.

Противоправные действия были выявлены благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками следственного управления СКР по Татарстану совместно с региональным МВД.

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Рената Валеева