Экс-член совета директоров «Альфа-банка» Сергей Мацоцкий заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца миллиардера и бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «ВымпелKома» (бренд «Билайн») Сергея Мацоцкого, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания Мацоцкого на территории России либо его экстрадиции в страну.

В отношении Мацоцкого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Сообщается, что Мацоцкий объявлен в розыск.

Он является сооснователем IT-холдинга IBS, который он основал вместе с Анатолием Карачинским в 1992 году. Мацоцкий занимал руководящие должности в компании до 2012 года. В 2020 году бизнесмены разделили бизнес и начали развивать его по отдельности.

Позже Мацоцкий основал холдинг «ГС-Инвест», занимающийся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. В 2023 году он продал свою долю (47%) менеджменту компании. С 2020 по 2022 год Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома».

Рената Валеева