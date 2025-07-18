В Казани женщину осудили условно за организацию наркопритона в квартире

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана сообщает о вынесении приговора в Авиастроительном районе города Казани в отношении 43-летней местной жительницы, признанной виновной в организации и содержании наркопритона.

По данным ведомства, суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Следствие установило, что в период с 7 по 26 декабря 2024 года женщина организовала, содержала и систематически предоставляла свою квартиру, расположенную в Авиастроительном районе Казани, для незаконного потребления наркотических средств третьими лицами.

Суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Татарстане стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак-2025», направленная на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

Рената Валеева