Пенсионерка из Татарстана обвиняется в культивировании мака

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В Татарстане стартовала масштабная оперативно-профилактическая операция «МАК-2025», направленная на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



В Камско-Устьинском районе ликвидированы дикорастущие наркосодержащие растения на площади 3 тысяч квадратных метров. В Набережных Челнах сотрудниками полиции выявлено и уничтожено 170 кустов конопли в поселках Рябинушка и ЗЯБ, а также в 63-м комплексе.

Отмечен и случай в одном из сельских районов республики, где установлен факт культивирования мака 67-летней пенсионеркой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Данная статья предусматривает наказание от 300 тысяч рублей штрафа до восьми лет лишения свободы.

Реальное время / realnoevremya.ru

МВД по Республике Татарстан напоминает гражданам о необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. За непринятие таких мер предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан до 2 тысяч рублей, для организаций — до 40 тысяч рублей.



Рената Валеева