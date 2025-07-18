В Казани на месяц перекроют движение по улице Назиба Жиганова
Движение транспорта будет полностью ограничено по улице Назиба Жиганова в Казани в связи со строительством трассы водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Перекрытие затронет участок улицы в районе здания №141 по проспекту Победы и съезд на проспект Альберта Камалеева в сторону проспекта Победы.
Движение будет перекрыто с 24 июля по 21 августа 2025 года.
В понедельник, 21 июля, в связи с проведением крестного хода, посвященного празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери, будут внесены изменения в схемы движения автобусов №22 и 89.
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