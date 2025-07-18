В Казани на месяц перекроют движение по улице Назиба Жиганова

Фото: Максим Платонов

Движение транспорта будет полностью ограничено по улице Назиба Жиганова в Казани в связи со строительством трассы водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Перекрытие затронет участок улицы в районе здания №141 по проспекту Победы и съезд на проспект Альберта Камалеева в сторону проспекта Победы.

Движение будет перекрыто с 24 июля по 21 августа 2025 года.

В понедельник, 21 июля, в связи с проведением крестного хода, посвященного празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери, будут внесены изменения в схемы движения автобусов №22 и 89.

Рената Валеева