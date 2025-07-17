В Казани 21 июля изменятся маршруты автобусов №22 и 89 из-за крестного хода

Фото: Динар Фатыхов

В понедельник, 21 июля, в связи с проведением крестного хода, посвященного празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери, будут внесены изменения в схемы движения автобусов №22 и 89. Об этом сообщает МУП «ПАТП №2».

Изменения вступят в силу с 7.00 21 июля.

Маршруты автобусов 22 и 89 в направлении улицы Можайского будут изменены следующим образом: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — Право-Булачная — пл. Тысячелетия — далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Ершова — далее по маршруту.

Торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского кремля, дающий старт празднованию, начнется в 7.30. Движение транспорта по маршруту крестного хода будет ограничено с 7.00 и будет возобновляться по мере прохождения процессии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, администрация города предупреждает, что с 20.00 20 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

Рената Валеева