В Казани 21 июля изменятся маршруты автобусов №22 и 89 из-за крестного хода
В понедельник, 21 июля, в связи с проведением крестного хода, посвященного празднованию обретения Казанской иконы Божией Матери, будут внесены изменения в схемы движения автобусов №22 и 89. Об этом сообщает МУП «ПАТП №2».
Изменения вступят в силу с 7.00 21 июля.
- Маршруты автобусов 22 и 89 в направлении улицы Можайского будут изменены следующим образом: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — Право-Булачная — пл. Тысячелетия — далее по маршруту.
- В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Ершова — далее по маршруту.
Торжественный молебен в Благовещенском соборе Казанского кремля, дающий старт празднованию, начнется в 7.30. Движение транспорта по маршруту крестного хода будет ограничено с 7.00 и будет возобновляться по мере прохождения процессии.
Кроме того, администрация города предупреждает, что с 20.00 20 июля улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.
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