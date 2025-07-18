Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 16,2% в первом полугодии

Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2025 года превысил $2,5 млрд, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По итогам января — июня 2025 года товарооборот между двумя странами достиг $2,52 млрд. В первом полугодии 2024 года этот показатель составлял $2,16 млрд.

Согласно данным таможенной статистики, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,33% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Россия занимает третье место среди основных торговых партнеров Азербайджана, уступая лишь Италии и Турции.

Ранее Кремль выразил надежду на сохранение союзнических отношений между странами, несмотря на текущие сложности, включая ситуацию с задержанными журналистами.

Напряженность между двумя странами обострилась на фоне ряда инцидентов. В конце июня российские правоохранительные органы задержали лиц, подозреваемых в причастности к убийствам граждан Азербайджана. По данным следствия, речь идет о членах этнической преступной группы, занимавшейся устранением конкурентов в бизнес-среде в 2000-х годах.

Рената Валеева