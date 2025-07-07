Песков: Кремль рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Азербайджаном

Фото: Михаил Захаров

Кремль выразил надежду на сохранение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном, несмотря на текущие сложности, включая ситуацию с задержанными российскими журналистами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Москва рассчитывает на то, что все недопонимания с Баку будут урегулированы конструктивно.

— Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков уже затрагивал тему задержанных на территории Азербайджана российских работников СМИ, выразив надежду Москвы на их скорейшее освобождение. Он подчеркнул, что руководство России внимательно отслеживает ситуацию вокруг журналистов.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что подобные меры в отношении журналистов не соответствуют общепринятым нормам.

Напряженность между двумя странами обострилась на фоне ряда инцидентов. В конце июня российские правоохранительные органы задержали лиц, подозреваемых в причастности к убийствам граждан Азербайджана. По данным следствия, речь идет о членах этнической преступной группы, занимавшейся устранением конкурентов в бизнес-среде в 2000-х годах.

Рената Валеева