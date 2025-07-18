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Авторынок Татарстана сократился на треть в первом полугодии 2025 года

08:09, 18.07.2025

При этом общероссийский авторынок сократился на 26%

Авторынок Татарстана сократился на треть в первом полугодии 2025 года
Фото: Артем Дергунов

Авторынок Татарстана продемонстрировал значительное снижение в первом полугодии 2025 года, сократившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За первые шесть месяцев 2025 года в Татарстане было продано 23 809 новых легковых автомобилей. Для сравнения, общероссийский авторынок сократился на 26% за тот же период.

Лидером продаж в регионе остается отечественная марка Lada, однако наибольшую долю рынка (48%) занимают китайские бренды.

Топ-10 марок по продажам в Татарстане за первое полугодие 2025 года:

  1. Lada: 8776 автомобилей (-30%)
  2. Chery: 2625 автомобилей (-23%)
  3. Haval: 2592 автомобиля (-38%)
  4. Changan: 1311 автомобилей (-39%)
  5. Geely: 1267 автомобилей (-50%)
  6. Solaris: 768 автомобилей (+357%)
  7. Jetour: 680 автомобилей (+4%)
  8. Omoda: 634 автомобиля (-44%)
  9. Belgee: 561 автомобиль (+13%)
  10. Jaecoo: 368 автомобилей (-2%)
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ключевые моменты:

  • доля LADA на рынке Татарстана составляет 37%, доля китайских брендов — 48%;
  • самый продаваемый бренд из «глобальной альтернативы» (автомобили не китайского и не российского производства) — Toyota (302 автомобиля);
  • доля электромобилей на рынке — 0,4%, подключаемых гибридов — 1,3%.

Самые популярные модели:

  1. LADA Granta: 4482 автомобиля;
  2. Haval Jolion (SUV): 1260 автомобилей;
  3. Hyundai Tucson (альтернативная модель): 165 автомобилей;
  4. Voyah Free (подзаряжаемый гибрид): 76 автомобилей;
  5. Zeekr 001 (электромобиль): 21 автомобиль.

Татарстан по итогам первого полугодия 2025 года закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей.

Рената Валеева

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