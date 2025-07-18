Авторынок Татарстана сократился на треть в первом полугодии 2025 года

При этом общероссийский авторынок сократился на 26%

Фото: Артем Дергунов

Авторынок Татарстана продемонстрировал значительное снижение в первом полугодии 2025 года, сократившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За первые шесть месяцев 2025 года в Татарстане было продано 23 809 новых легковых автомобилей. Для сравнения, общероссийский авторынок сократился на 26% за тот же период.

Лидером продаж в регионе остается отечественная марка Lada, однако наибольшую долю рынка (48%) занимают китайские бренды.

Топ-10 марок по продажам в Татарстане за первое полугодие 2025 года:

Lada: 8776 автомобилей (-30%) Chery: 2625 автомобилей (-23%) Haval: 2592 автомобиля (-38%) Changan: 1311 автомобилей (-39%) Geely: 1267 автомобилей (-50%) Solaris: 768 автомобилей (+357%) Jetour: 680 автомобилей (+4%) Omoda: 634 автомобиля (-44%) Belgee: 561 автомобиль (+13%) Jaecoo: 368 автомобилей (-2%)

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ключевые моменты:

доля LADA на рынке Татарстана составляет 37%, доля китайских брендов — 48%;

самый продаваемый бренд из «глобальной альтернативы» (автомобили не китайского и не российского производства) — Toyota (302 автомобиля);

доля электромобилей на рынке — 0,4%, подключаемых гибридов — 1,3%.

Самые популярные модели:

LADA Granta: 4482 автомобиля; Haval Jolion (SUV): 1260 автомобилей; Hyundai Tucson (альтернативная модель): 165 автомобилей; Voyah Free (подзаряжаемый гибрид): 76 автомобилей; Zeekr 001 (электромобиль): 21 автомобиль.

Татарстан по итогам первого полугодия 2025 года закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей.

Рената Валеева