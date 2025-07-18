Авторынок Татарстана сократился на треть в первом полугодии 2025 года
При этом общероссийский авторынок сократился на 26%
Авторынок Татарстана продемонстрировал значительное снижение в первом полугодии 2025 года, сократившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
За первые шесть месяцев 2025 года в Татарстане было продано 23 809 новых легковых автомобилей. Для сравнения, общероссийский авторынок сократился на 26% за тот же период.
Лидером продаж в регионе остается отечественная марка Lada, однако наибольшую долю рынка (48%) занимают китайские бренды.
Топ-10 марок по продажам в Татарстане за первое полугодие 2025 года:
- Lada: 8776 автомобилей (-30%)
- Chery: 2625 автомобилей (-23%)
- Haval: 2592 автомобиля (-38%)
- Changan: 1311 автомобилей (-39%)
- Geely: 1267 автомобилей (-50%)
- Solaris: 768 автомобилей (+357%)
- Jetour: 680 автомобилей (+4%)
- Omoda: 634 автомобиля (-44%)
- Belgee: 561 автомобиль (+13%)
- Jaecoo: 368 автомобилей (-2%)
Ключевые моменты:
- доля LADA на рынке Татарстана составляет 37%, доля китайских брендов — 48%;
- самый продаваемый бренд из «глобальной альтернативы» (автомобили не китайского и не российского производства) — Toyota (302 автомобиля);
- доля электромобилей на рынке — 0,4%, подключаемых гибридов — 1,3%.
Самые популярные модели:
- LADA Granta: 4482 автомобиля;
- Haval Jolion (SUV): 1260 автомобилей;
- Hyundai Tucson (альтернативная модель): 165 автомобилей;
- Voyah Free (подзаряжаемый гибрид): 76 автомобилей;
- Zeekr 001 (электромобиль): 21 автомобиль.
Татарстан по итогам первого полугодия 2025 года закрепился в пятерке лидеров среди российских регионов по объему продаж новых легковых автомобилей.
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