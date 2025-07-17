На капремонт Дворца культуры в Елабуге направили 387 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На капремонт городского Дворца культуры, расположенного в Елабуге по адресу: проспект Нефтяников, 24, направили 387 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит заняться в том числе приобретением мебели, оборудования и инвентаря. Ремонту подлежат архитектурные и конструктивные решения, системы отопления, вентиляции, водопровод и канализация.

Также исполнитель должен будет выполнить электромонтажные работы, заняться системами контроля и управления доступом, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, структурированной кабельной системой, планировочной организацией земельного участка и т. д. Срок окончания работ — до 30 апреля 2026 года.

Напомним, на организацию отдыха в детских лагерях Татарстана этим летом направят 6,9 млн рублей — 1,3 млн из них рассчитаны на лагеря палаточного типа. В палаточных лагерях смена запланирована на семь дней, в обычных — на 18. В числе мероприятий — театрализованные представления, музыкальные постановки, конкурсы и групповые занятия.



Галия Гарифуллина