На организацию отдыха в детских лагерях Татарстана направят 6,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На организацию отдыха в детских лагерях Татарстана этим летом направят 6,9 млн рублей — 1,3 млн из них рассчитаны на лагеря палаточного типа. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В палаточных лагерях смена запланирована на 7 дней, в обычных — на 18. В числе мероприятий — театрализованные представления, музыкальные постановки, конкурсы и групповые занятия.

Для работы с детьми планируют нанять педагогов, психологов, инструкторов по физической культуре.

На смены в лагеря приглашаются творчески одаренные дети и молодежь из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, в 2025 году средняя стоимость путевки в летний оздоровительный детский лагерь составила 24,4 тыс. рублей. Стоимость отдыха в республиканских лагерях начинается от 17 тыс. рублей и может достигать 44 тыс. за путевку. Поездка в коммерческие лагеря Татарстана обойдется в среднем в 34 тыс. рублей. Самая дешевая поездка в муниципальный лагерь республики будет стоить 4-5 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева