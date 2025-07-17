В России предлагают обязать врачей печатать рецепты на принтере

Фото: Ринат Назметдинов

В России предлагают обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за их неразборчивого почерка. Соответствующее письмо депутат Госдумы Антон Ткачев направил на имя министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, передает RT.

Сотрудники аптек и пациенты нередко не могут прочитать назначения врачей, утверждает автор инициативы. В результате больным отказывают в продаже лекарства или выдают не тот препарат. Сложнее всего приходится пожилым пациентам, отметил Ткачев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, с 1 сентября 2025 года врачи в России будут иметь право назначать биологически активные добавки (БАДы) лишь из утвержденного Минздравом перечня и только при наличии медицинских показаний. Это позволит исключить из обращения потенциально опасные препараты.



Галия Гарифуллина