С 1 сентября врачи смогут назначать БАДы только из списка Минздрава

Фото: Людмила Губаева

С 1 сентября 2025 года врачи в России будут иметь право назначать биологически активные добавки (БАДы) лишь из утвержденного Минздравом перечня и только при наличии медицинских показаний. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА «Новости».

Леонов пояснил, что новый закон позволит исключить из обращения потенциально опасные добавки, содержащие вредные вещества или не соответствующие заявленным характеристикам. Перечень БАДов будет утверждаться Минздравом в сотрудничестве с Роспотребнадзором.

— Не секрет, что пациенты часто выбирают БАДы самостоятельно, основываясь на рекламе или рекомендациях продавцов-консультантов. А врач, руководствуясь профессиональными знаниями и опытом, сможет рекомендовать проверенные препараты, эффективность и безопасность которых научно обоснованы, — подчеркнул он.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Также с 1 сентября Роспотребнадзор получит возможность оперативно блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о запрещенных БАДах. Это значительно ускорит процесс изъятия небезопасных добавок из оборота.

Леонов заявил, что ранее блокировка таких сайтов занимала минимум три месяца. Теперь эта процедура станет практически моментальной. Он напомнил о случае, когда на российских маркетплейсах были обнаружены БАДы, вызвавшие проблемы со здоровьем в Японии, при этом их продажа в России была запрещена. Новый закон поможет избежать подобных ситуаций и защитить здоровье граждан.

Также в России с 1 сентября 2025 года запретят продажу биологически активных добавок (БАДов) без государственной регистрации. Это предусмотрено законопроектом Минэкономразвития РФ «О платформенной экономике в РФ».

Анастасия Фартыгина