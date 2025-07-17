Казанца приговорили к трем годам лишения свободы за наезд на женщину в акватории Волги

Фото: Мария Зверева

46-летнего казанца осудили за наезд на женщину в акватории Волги. Его признали виновным по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в июле прошлого года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, катался на моторной лодке по Волге вблизи поселка Зеленый Бор. При этом у него не было разрешения на управление данным видом транспорта. Казанец совершил наезд на находившуюся в воде 60-летнюю женщину и причинил тяжкий вред ее здоровью. В результате она получила II группу инвалидности.

Лаишевский районный суд Татарстана приговорил нарушителя к 3 годам заключения в колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением внутренним водным транспортом, на 2 года 6 месяцев. Кроме того, он постановил взыскать с мужчины 430 тыс. рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в июне Камская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Набережных Челнов, незаконно получившего удостоверение на право управления маломерным судном. Как стало известно, мужчина, состоящий на учете в наркологическом диспансере, в августе 2023 года представил в частный медицинский центр подложную справку от нарколога.



Галия Гарифуллина