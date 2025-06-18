Челнинца будут судить за поддельную справку для управления маломерным судном

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Набережных Челнов, незаконно получившего удостоверение на право управления маломерным судном. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как стало известно, мужчина, состоящий на учете в наркологическом диспансере, в августе 2023 года представил в частный медицинский центр подложную справку от нарколога, подтверждающую отсутствие противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Благодаря проверке, проведенной Камской транспортной прокуратурой, факт использования поддельного документа был выявлен. В результате против набережночелнинца возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следствие собрало достаточное количество доказательств вины фигуранта. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание, предусмотренное данной статьей УК РФ.

Рената Валеева