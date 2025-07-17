Минцифры расширит возможности получения отсрочки от армии для IT-специалистов

Фото: Максим Платонов

Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения не коснутся осеннего призыва текущего года.

Одно из ключевых изменений позволит IT-специалистам, закончившим обучение в аккредитованных IT-компаниях, получить отсрочку даже в том случае, если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ необходимо будет представить в призывную комиссию.

Кроме того, предлагается расширить перечень актуальных IT-специальностей, дающих право на отсрочку. В него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие специальности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также планируются изменения в процедуре подачи списков на отсрочку от срочной службы. Теперь компании должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях, а в случае предоставления иностранного документа об образовании необходимо будет подтвердить основания для его признания.

— Изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в ИТ, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса, — говорится в сообщении Минцифры.

Ранее президент России Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на службу в армии до 2030 года.



Рената Валеева