Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев до 2030 года

Такую отсрочку в России ввели в 2020 году

Президент России Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на службу в армии до 2030 года. Указ главы государства был опубликован на портале правовой информации.

Отсрочку от военной службы для старообрядцев ввели в 2020 году. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.

Отсрочка должна была действовать до 2025 года включительно.

В Казани 29 октября 2024 года прошел старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности».

Дарья Сайфиева