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Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев до 2030 года

16:30, 26.06.2025

Такую отсрочку в России ввели в 2020 году

Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев до 2030 года
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на службу в армии до 2030 года. Указ главы государства был опубликован на портале правовой информации.

Отсрочку от военной службы для старообрядцев ввели в 2020 году. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.

Отсрочка должна была действовать до 2025 года включительно.

В Казани 29 октября 2024 года прошел старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности».

Дарья Сайфиева

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