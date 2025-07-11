Депутат Госдумы предложила выдавать гражданство мигрантам при уплате налогов

Фото: Олег Тихонов

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением выдавать российское гражданство мигрантам при условии уплаты ими не менее 10 млн рублей налогов за время пребывания в России. Об этом пишет РИА «Новости».

— Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, поддержать инициативу о введении дополнительного требования для получения российского гражданства — подтверждения уплаты налогов за период пребывания на территории Российской Федерации на сумму не менее 10 миллионов рублей, — говорится в обращении депутата.

Авксентьева отметила значительный рост числа иностранных граждан, получающих российское гражданство в последние годы. По данным МВД, которые приводит депутат, только за период с 2021 по 2024 годы гражданство получили более двух миллионов человек, преимущественно выходцы из стран СНГ.

По мнению Авксентьевой, существующая практика предоставления гражданства не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны, что создает потенциальные риски для федерального бюджета и социальной инфраструктуры.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение госпошлин для автовладельцев и мигрантов.



Рената Валеева