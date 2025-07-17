Экспорт в дружественные страны стабильно занимает 84% российских несырьевых неэнергетических поставок

С начала года Россия экспортировала товаров на $68,86 млрд, из которых $57,97 млрд пришлось на дружественные страны

В первой половине 2025 года Россия экспортировала несырьевых неэнергетических товаров на общую сумму $68,86 млрд, из которых $57,97 млрд, или примерно 84%, были направлены в дружественные страны. Данные показывают, что Россия успешно переориентировала свои торговые потоки, укрепляя экономические связи с дружественными странами.

Кумулятивные показатели экспорта демонстрируют устойчивый рост с января по июнь 2025 года. В январе общий объем экспорта составил $10,63 млрд, а к июню он достиг $68,86 млрд. Экспорт в дружественные страны следовал аналогичной траектории, увеличившись с $9 млрд в январе до $57,97 млрд в июне.

Анализ ежемесячных данных выявляет пик роста в апреле, когда общий экспорт составил $13,91 млрд, а экспорт в дружественные страны — $11,7 млрд. После этого наблюдалось снижение до $10,26 млрд в мае и $9,96 млрд в июне для общего экспорта, и до $8,74 млрд и $8,09 млрд соответственно для экспорта в дружественные страны.

Эта тенденция к замедлению роста во втором квартале 2025 года может быть обусловлена различными факторами, включая сезонные колебания, изменения в глобальном спросе или внутренние экономические политики. Например, сезонные факторы, такие как снижение спроса на определенные товары в летние месяцы, или изменения в производственных мощностях могли повлиять на экспортные объемы.

Для более наглядного представления динамики экспорта ниже приведена таблица с ежемесячными данными за первую половину 2025 года:

Месяц Общий экспорт (млрд долларов США) Экспорт в дружественные страны (млрд долларов США) Доля в дружественные страны (%) Январь 10,63 9,00 84,68 Февраль 22,09 18,70 84,67 Март 34,73 29,44 84,77 Апрель 48,64 41,14 84,58 Май 58,90 49,88 84,69 Июнь 68,86 57,97 84,19

Несмотря на замедление роста в мае и июне, общий объем экспорта за первую половину 2025 года остается значительным, подчеркивая устойчивость неэнергетических секторов России. Эти сектора, включая промышленные товары (например, продукцию машиностроения и химической промышленности) и агропромышленный комплекс (например, переработанные сельскохозяйственные продукты), играют ключевую роль в экономической диверсификации страны. В 2024 году экспорт зерна достиг рекорда в 72 млн тонн, а по экспорту оружия и военной техники Россия заняла второе место с объемом $13,75 млрд. В то же время наблюдалось резкое снижение на 22% экспорта российской стали за первые 9 месяцев прошлого года.

Артем Гафаров