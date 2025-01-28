Российский экспорт зерна достиг рекорда в 72 млн тонн в 2024 году

Фото: Реальное время

По итогам 2024 года экспорт российского зерна составил исторически рекордные 72 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

В 2023 году этот показатель составил 68,6 млн тонн.

Ключевыми экспортерами стали компании «Грейн Гейтс», «Астон» и ОЗК. Основными странами-импортерами российского зерна стали Египет (11,1 млн тонн), Турция (7,2 млн тонн) и Иран (5,6 млн тонн).

В перспективе, по оценкам «Агроэкспорта», к 2030 году объем зернового экспорта России может превысить 75 млн тонн, а его стоимость составит более 17 млрд долларов, при этом около 80% этого объема будет составлять пшеница, 10% — кукуруза и 9% — ячмень.



Напомним, что по итогам 2024 года в Татарстане объем исследованного зерна и продуктов его переработки превысил 3,9 млн тонн, согласно данным пресс-службы филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Анастасия Фартыгина