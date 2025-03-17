Россия заняла 2-е место в мире по экспорту оружия в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Россия по итогам 2024 года стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире, продав вооружений и военной техники на сумму $13,75 млрд. Это следует из рейтинга Центра анализа мировой торговли оружием, передает РИА «Новости».

Первое место в этом списке заняли США с объемом экспорта $42,3 млрд, а третье место досталось Франции с $7,6 миллиарда.

В топ-10 также вошли:

Южная Корея;

Италия;

Германия;

Швеция;

Израиль;

Норвегия;

Китай.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам ЦАМТО, в ближайшие четыре года Россия сможет продавать оружие на сумму от $17 до $19 млрд в год. Это связано с тем, что российские вооружения, прошедшие через зону специальной военной операции, были адаптированы к современным условиям высокотехнологичной войны и получили ряд модификаций и улучшений.



Анастасия Фартыгина