Россия заняла 2-е место в мире по экспорту оружия в 2024 году
Россия по итогам 2024 года стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире, продав вооружений и военной техники на сумму $13,75 млрд. Это следует из рейтинга Центра анализа мировой торговли оружием, передает РИА «Новости».
Первое место в этом списке заняли США с объемом экспорта $42,3 млрд, а третье место досталось Франции с $7,6 миллиарда.
В топ-10 также вошли:
- Южная Корея;
- Италия;
- Германия;
- Швеция;
- Израиль;
- Норвегия;
- Китай.
По прогнозам ЦАМТО, в ближайшие четыре года Россия сможет продавать оружие на сумму от $17 до $19 млрд в год. Это связано с тем, что российские вооружения, прошедшие через зону специальной военной операции, были адаптированы к современным условиям высокотехнологичной войны и получили ряд модификаций и улучшений.
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