Освобождены три населенных пункта в Харьковской, Запорожской областях и ДНР

Фото: Мария Зверева

Российские войска освободили населенный пункт Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР.

Рената Валеева