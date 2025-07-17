В Альметьевском районе Татарстана назначен мировой судья

Фото: Мария Зверева

На 11-м заседании сессии Госсовета VII созыва, в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова, депутаты приняли решение о назначении мирового судьи в Альметьевском районе.

По результатам голосования депутаты одобрили кандидатуру Миляуши Латыповой, ранее находившейся в отставке. Она назначена мировым судьей по судебному участку №5 по Альметьевскому району на срок один год.

Председатель комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров, представляя кандидатуру Латыповой, отметил профессиональный опыт кандидата.



Депутаты единогласно поддержали назначение.

Мировые судьи рассматривают дела по гражданским и административным спорам, а также мелким уголовным делам. Назначение может быть как на постоянной, так и на временной основе.

Рената Валеева