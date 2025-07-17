В Татарстане рассказали о новой схеме мошенничества с недвижимостью

Фото: Максим Платонов

Злоумышленники, играя на страхе потери жилья, убеждают граждан совершать «фиктивные» сделки купли-продажи, в результате чего люди лишаются и квартир, и денег. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Схема работает следующим образом: жертве звонят якобы представители государственных органов и сообщают о попытке незаконной продажи ее квартиры третьими лицами. Для «предотвращения» преступления предлагается совершить фиктивную сделку купли-продажи. После оформления документов и регистрации в Росреестре мошенники убеждают перевести полученные деньги на подставные счета или передать их курьеру на «инкассацию».

Подобная ситуация произошла с 78-летней пенсионеркой из Набережных Челнов. В начале года она владела квартирой в Москве. Под предлогом защиты имущества от злоумышленников она продала ее за 17 млн рублей и по указанию мошенников обналичила деньги, чтобы передать на «инкассацию».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сотрудники банка, заметив подозрительные действия пожилой женщины, вызвали полицию. Правоохранители разъяснили пенсионерке, что она стала жертвой мошенников, и предупредили об опасности передачи денег. Родственники женщины были поставлены в известность и попросили проконтролировать ее финансовые операции.

Однако спустя полгода история повторилась. В полицию обратился таксист, обеспокоенный странным поведением пассажирки. Прибывшие полицейские узнали в ней ту самую пенсионерку. Оказалось, что мошенники убедили ее продать уже квартиру в Набережных Челнах. На этот раз, благодаря бдительности таксиста и оперативности полиции, сделку удалось предотвратить.



В последнее время участились случаи мошенничества под видом благотворительных сборов.

Рената Валеева