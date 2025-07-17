Эксперт: мошенники активизировались в сфере благотворительных сборов

В последнее время участились случаи мошенничества под видом благотворительных сборов. Злоумышленники, прикрываясь нуждами больных детей, бездомных животных или пострадавших в катастрофах, выманивают деньги у доверчивых граждан. Об этом RT рассказал Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

— Проверка реквизитов и документов — первый шаг к безопасности. Настоящие благотворительные организации всегда зарегистрированы, и их данные можно найти на сайтах Минюста или ФНС. Официальный фонд должен иметь собственный сайт с прозрачной информацией, а не просто страницу в соцсетях с эмоциональными призывами. Если организаторы отказываются показать устав, свидетельство о регистрации или отчеты о предыдущих сборах — это серьезный повод задуматься, — подчеркнул эксперт.

Силаев также обратил внимание на важность проверки истории и репутации фонда.

— Проверьте, как долго существует организация, есть ли у нее публичные отчеты с фотографиями и видео реальной помощи. Поищите отзывы в интернете — если люди жалуются, что переведенные деньги никуда не пошли, лучше не рисковать, — посоветовал он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Эксперт предостерег от поспешных решений, поскольку мошенники часто используют эмоциональное давление.

— Но настоящие благотворители не торопят жертвователей — у вас всегда должно быть время на проверку. Особое внимание стоит уделить платежным реквизитам. Если сбор идет на карту физического лица, а не на расчетный счет юридического, это почти всегда признак обмана, — отметил аналитик.

Прозрачность и отчетность являются ключевыми признаками легитимного благотворительного фонда.

— Если организаторы не могут четко объяснить, на что именно пойдут средства, или избегают публикации финансовых отчетов, скорее всего, ваши деньги осядут в чужом кармане, — пояснил Силаев.

В случае если вы стали жертвой мошенников, эксперт советует действовать незамедлительно.

ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение наказания для мошенников, обманывающих пенсионеров, вплоть до десяти лет лишения свободы.

Рената Валеева