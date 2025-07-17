«КАМАЗ-мастер» доминирует на шестом этапе «Шелкового пути» в зачете грузовиков

Фото: Реальное время

Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на шестом, самом протяженном этапе ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Этап, со спецучастком 385,31 км, проходил по маршруту Улан-Батор — Баянхонгор, пишет РИА «Новости».

Пятикратный и действующий победитель ралли Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 17 минут 22 секунды. Второе место также досталось экипажу «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева, который отстал от лидера на 1 минуту. Третьим финишировал экипаж Богдана Каримова, также представляющий команду «КАМАЗ-мастер» (+2.04).

Несмотря на пятое место на этапе, белорусский экипаж Сергея Вязовича («МАЗ-Спортавто») сохранил лидерство в общем зачете грузовиков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди внедорожников в классе Т1 победу на четвертом участке подряд одержали лидеры зачета Павел Андреев и Глеб Мокеев из Toyota (3:31.05). Андрей Рудской и Дмитрий Карпов (G-Force) финишировали вторыми (+31.53), а Александр Семенов с Дмитрием Охотниковым («ГАЗ») стали третьими (+1:20.04).

В классе мотовездеходов Т3 первыми финишировали лидеры зачета Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков (Can-Am, 3:59.12). Алексей Черкесов и Артем Шевелев (Can-Am) заняли второе место (+3.02), а Роман Русинов и Дмитрий Павлов (Can-Am) замкнули тройку лидеров (+7.22).

Седьмой этап ралли, длина спецучастка которого составит 299,6 км, пройдет 18 июля по маршруту Баянхонгор — Алтай.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Ралли стартовало 12 июля в Иркутске и финиширует 22 июля в Горно-Алтайске.

Рената Валеева