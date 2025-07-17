В России за сутки потушен 41 лесной пожар, борьба с огнем продолжается в 10 регионах

Фото: Дарья Пинегина

За прошедшие сутки в России потушен 41 лесной пожар в 13 регионах страны, сообщает пресс-служба МЧС. В настоящее время проводятся работы по тушению 34 лесных пожаров в 10 регионах.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства:

1 711 человек;

194 единицы техники;

25 воздушных судов.

Для мониторинга лесопожарной обстановки задействованы 75 воздушных судов.

В связи с повышенной пожарной опасностью режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 54 регионах.

С начала года 71,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 15 июля в России ликвидировано 42 лесных пожара в 17 регионах страны.

Рената Валеева