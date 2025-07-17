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В России за сутки потушен 41 лесной пожар, борьба с огнем продолжается в 10 регионах

08:51, 17.07.2025
В России за сутки потушен 41 лесной пожар, борьба с огнем продолжается в 10 регионах
Фото: Дарья Пинегина

За прошедшие сутки в России потушен 41 лесной пожар в 13 регионах страны, сообщает пресс-служба МЧС. В настоящее время проводятся работы по тушению 34 лесных пожаров в 10 регионах.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства:

  • 1 711 человек;
  • 194 единицы техники;
  • 25 воздушных судов.

Для мониторинга лесопожарной обстановки задействованы 75 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В связи с повышенной пожарной опасностью режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 54 регионах.

С начала года 71,4% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 15 июля в России ликвидировано 42 лесных пожара в 17 регионах страны.

Рената Валеева

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