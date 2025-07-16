В России за сутки потушено 42 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в 10 регионах

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России ликвидировано 42 лесных пожара в 17 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 53 лесных пожаров в 10 регионах.

В борьбе с огнем задействованы 2 352 человека, 266 единиц техники и 26 воздушных судов. 82 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

Режим чрезвычайной ситуации введен в 4 регионах. Особый противопожарный режим действует в 55 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

МЧС отмечает оперативность тушения — с начала года 71,3% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля.

Рената Валеева