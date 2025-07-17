США рассматривают меры против поставок российского палладия из-за угрозы для американских рабочих

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США рассматривают возможность введения мер, включая пошлины, против поставок палладия из России. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Об этом пишут «Ведомости».

Поводом для обсуждения стал вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от Монтаны), который заявил о «наводнении рынка палладием» со стороны России, что, по его мнению, привело к падению цен и увольнению около 700 работников в его штате.

— Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые, — сказал Ригас, отметив, что речь идет о многостороннем подходе к этой проблеме.

Ригас также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости обеспечения внутри страны «важнейших поставок для нужд национальной безопасности».

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Рената Валеева