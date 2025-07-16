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Технологии

Apple вложит $500 млн в производство редкоземельных магнитов в США

09:53, 16.07.2025
Apple вложит $500 млн в производство редкоземельных магнитов в США
Фото: Medhat Dawoud на Unsplash

Apple и MPMaterials заключили соглашение об инвестировании $500 млн в строительство завода в Техасе, где будут выпускать магниты для электроники. MPMaterials, владеющая единственной в США шахтой редкоземельных металлов Mountain Pass в Калифорнии, также создаст рядом с карьерами комплекс по переработке сырья.

Запуск производства на новом техасском заводе намечен на конец 2025 года. Первые партии магнитов поступят на сборочные линии Apple в 2027 году, что обеспечит компании постоянные поставки критичных комплектующих и сократит зависимость от импорта из Китая.

Соглашение поддерживает стратегию США по развитию национальных цепочек поставок редкоземельных материалов и создаст сотни рабочих мест в Калифорнии и Техасе, укрепив позиции американской промышленности.

Артем Гафаров

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