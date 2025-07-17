Минобороны: ПВО сбила 122 украинских дрона за ночь

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны в сводке.

— В течение прошедшей ночи, в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Минобороны, дроны были сбиты в следующих регионах:

Брянская область — 43

Курская область — 38

Орловская область — 10

Смоленская область — 6

Воронежская область — 6

Белгородская область — 5

Московский регион — 3

Калужская область — 3

Крым — 3

Ленинградская область — 2

Липецкая область — 2

Тульская область — 1

Минобороны подчеркивает, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

В четверг, 17 июля, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева