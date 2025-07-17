Минобороны: ПВО сбила 122 украинских дрона за ночь
Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны в сводке.
— В течение прошедшей ночи, в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, дроны были сбиты в следующих регионах:
- Брянская область — 43
- Курская область — 38
- Орловская область — 10
- Смоленская область — 6
- Воронежская область — 6
- Белгородская область — 5
- Московский регион — 3
- Калужская область — 3
- Крым — 3
- Ленинградская область — 2
- Липецкая область — 2
- Тульская область — 1
Минобороны подчеркивает, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В четверг, 17 июля, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность».
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