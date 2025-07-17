В Татарстане 17 июля введен режим беспилотной опасности
Накануне аналогичные ограничения продлились 15 часов
В четверг, 17 июля, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России.
Сообщение о введении ограничений опубликовано в 05:06.
Стоит отметить, что на момент написания новости ограничения на прием или выпуск самолетов из аэропортов республики не вводились.
Несколькими днями ранее, 15 июля, аналогичные ограничения продлились 15 часов.
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