Инфляция в России с 8 по 14 июля составила 0,02%
При этом с начала июля потребительские цены в России выросли на 0,81%
За период с 8 по 14 июля 2025 года инфляция в России составила 0,02%. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Росстата, неделей ранее уровень инфляции в стране составлял 0,79%.
При этом с начала июля потребительские цены в России выросли на 0,81%, с начала года — на 4,61%.
Ранее Банк России официально заявил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему.
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