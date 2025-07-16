Инфляция в России с 8 по 14 июля составила 0,02%

При этом с начала июля потребительские цены в России выросли на 0,81%

Фото: Динар Фатыхов

За период с 8 по 14 июля 2025 года инфляция в России составила 0,02%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росстата, неделей ранее уровень инфляции в стране составлял 0,79%.

При этом с начала июля потребительские цены в России выросли на 0,81%, с начала года — на 4,61%.

Ранее Банк России официально заявил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему.



Дарья Сайфиева