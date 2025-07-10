Банк России: ЦБ не занимается искусственной корректировкой рубля

Фото: Артем Дергунов

Банк России официально заявил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему. Об этом регулятор сообщил в своем официальном телеграм-канале, подчеркнув, что курс национальной валюты формируется исключительно рыночными силами.

— Банк России никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля — это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике, — отмечает ЦБ.

В Банке России поясняют, что валютная выручка экспортеров является одним из ключевых источников предложения валюты. Соответственно, снижение мировых цен на нефть может оказывать понижательное давление на курс рубля, что, в свою очередь, способно усиливать инфляцию.

— Поэтому цены на нефть — одна из предпосылок среднесрочного прогноза Банка России, на который мы опираемся, определяя траекторию ключевой ставки, — говорится в опубликованных ответах регулятора.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

ЦБ также подчеркивает, что он «не имеет никаких целевых или плановых показателей по курсу рубля и влияет на экономику через уровень ключевой ставки, а не через объемы своих операций». Принимая решение о ставке, Банк России учитывает множество факторов, но приоритетом при этом является именно низкая инфляция, а не уровень курса.

— У страны, которая имеет низкую инфляцию, высокое доверие к национальной валюте, будет и более стабильный и крепкий курс, — указано в материалах регулятора.



Банк России начинает устанавливать официальные курсы по отношению к рублю еще для 12 иностранных валют.

Рената Валеева