«Рубин» представил три комплекта игровой формы на футбольный сезон

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» презентовал три комплекта игровой формы на сезон-2025/26. Официальная церемония состоялась в среду в Казани.

В предстоящем сезоне футболисты «Рубина» будут выступать в трех расцветках формы: рубиновой, зеленой и бежевой. Комплекты презентовали защитники Игор Вуячич и Дениль Мальдонадо, а также полузащитник Руслан Безруков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рубиновая форма вдохновлена татарской драматургией и культурным наследием Татарстана. Игровой комплект украшен национальным орнаментом и специальной нашивкой. Для презентации рубиновой формы футболисты поучаствовали в фотосессии в новом театре Камала.



— Орнамент, проступающий изнутри, как часть внутренней сути каждого, кто называет Татарстан своим домом. Мы сознательно отказались от метода окрашивания, чтобы показать: принадлежность к культурному коду республики не зависит от происхождения или языка, — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зеленая форма «Рубина» посвящена 20-летию Казанского метрополитена. В игровом комплекте отражена архитектура станции метро «Авиастротельная», которая находится у базы клуба. В ближайшем сезоне станция будет носить название «Рубин Авиастроительная».



— Цвет выбран не случайно: зеленый отсылает к традиционным указателям метро — символу пути, ориентира и непрерывного развития, — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Бежевый комплект посвящен советской эпохе в истории клуба. На спине формы — факсимиле подписи Николая Ивановича Сентябрева, легендарного тренера, стоявшего у истоков клуба. Также на игровых майках присутствует декоративный узор, напоминающий крылья самолетов, и патч с ретрологотипом клуба с цифрой 65.

— В 1965 году команда вышла в класс «А» чемпионата СССР — выдающееся достижение для клуба не из столицы союзной республики. Этот момент стал символом воли, характера и стремления к вершинам, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый официальный матч нового сезона «Рубин» проведет 20 июля в Грозном против «Ахмата», начало игры — в 20.30 по московскому времени. Стартовый домашний поединок в Казани команда сыграет 27 июля — с «Зенитом».



В прошлом сезоне «Рубин» занял седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин