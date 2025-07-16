В Татарстане резко возросло число несчастных случаев на воде с участием детей

Фото: Динар Фатыхов

За последний месяц в Татарстане зафиксирован значительный рост несчастных случаев на воде с участием детей. По данным МВД, с 9 по 15 июня произошло 12 происшествий, в которых погибли трое детей. Всего с начала года и до конца мая было зарегистрировано 27 аналогичных случаев, унесших жизни 19 человек.

В связи с наступлением жаркой погоды и увеличением числа людей, проводящих время у водоемов, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД Татарстана совместно с управлениями МВД по Набережным Челнам и Казани провели профилактические рейды на городских пляжах.

В ходе рейдов детям разъясняли правила безопасного поведения у воды и недопустимость купания без присмотра взрослых. Родителям провели разъяснительные беседы, напомнив об их полной ответственности за жизнь и здоровье своих детей, даже если дети находятся недалеко от берега.

Полиция предупреждает, что родители, чьи дети будут обнаружены без сопровождения взрослых у водоемов, могут быть привлечены к административной ответственности.

В Татарстане не рекомендуется купаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» в Казани и «Камское море» в Лаишево, так как они не соответствуют санитарным нормам.

Рената Валеева