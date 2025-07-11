В Татарстане 9 пляжей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения
По состоянию на 11 июля 2025 года из 26 пляжей Татарстана только 9 получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность для купания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
К ним относятся:
- городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;
- туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
- пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
- пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
- пляж «Лето» в Камском Устье;
- пляж «Юность» в Чистополе;
- пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;
- пляж на южной окраине Елабуги.
Качество воды на этих пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Однако не рекомендуется купаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» в Казани и «Камское море» в Лаишево, так как они не соответствуют санитарным нормам.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России запретят выгуливать домашних животных на пляжах.
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