В Татарстане 9 пляжей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 11 июля 2025 года из 26 пляжей Татарстана только 9 получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность для купания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

К ним относятся:

городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;

туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;

пляж парка «Кондурча» в Нурлате;

пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;

пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;

пляж «Лето» в Камском Устье;

пляж «Юность» в Чистополе;

пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;

пляж на южной окраине Елабуги.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Качество воды на этих пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Однако не рекомендуется купаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» в Казани и «Камское море» в Лаишево, так как они не соответствуют санитарным нормам.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России запретят выгуливать домашних животных на пляжах.



Анастасия Фартыгина