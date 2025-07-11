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В Татарстане 9 пляжей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения

12:15, 11.07.2025
В Татарстане 9 пляжей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения
Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 11 июля 2025 года из 26 пляжей Татарстана только 9 получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность для купания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

К ним относятся:

  • городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе;
  • туристическая зона «Пляж» в Альметьевске;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
  • пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж «Юность» в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в Чистопольском районе;
  • пляж на южной окраине Елабуги.
Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Качество воды на этих пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Однако не рекомендуется купаться на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Большое Лебяжье» в Казани и «Камское море» в Лаишево, так как они не соответствуют санитарным нормам.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России запретят выгуливать домашних животных на пляжах.

Анастасия Фартыгина

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