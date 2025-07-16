Центробанк представил Кодекс ответственного инвестирования

Центробанк разработал и представил Кодекс ответственного инвестирования. Документ предназначен для банков, управляющих компаний, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и других институциональных инвесторов, которые размещают средства в долевые инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ключевая цель нового Кодекса — стимулировать институциональных инвесторов к более активному участию в корпоративном управлении акционерных обществ.

— Регулятор предлагает им придерживаться ряда принципов, которые позволят увеличить доходность инвестиций не только за счет эффективного управления портфелем ценных бумаг, но и благодаря активному взаимодействию с эмитентами, — говорится в сообщении Центробанка.

На сегодняшний день институциональные инвесторы не всегда достаточно вовлечены в жизнь компаний, акции которых они держат. Кодекс призван изменить эту ситуацию, предписывая инвесторам принимать более активное участие в делах эмитентов. Ожидается, что это приведет к улучшению долгосрочных перспектив компаний, в частности, способствуя увеличению их акционерной стоимости.

Так, при принятии инвестиционных решений «институционалам» рекомендуется в первую очередь обращать внимание на компании, уже принявшие стратегию повышения акционерной стоимости.

— Если такого документа нет, инвесторы могут воспользоваться своими корпоративными правами и стимулировать эмитента к его разработке, — уточнили в Центробанке.

Регулятор также добавил, что те, кто примет решение придерживаться принципов Кодекса ответственного инвестирования, будут обязаны ежегодно публично отчитываться о выполнении указанных рекомендаций.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении срока действия эксперимента по партнерскому финансированию.

Рената Валеева