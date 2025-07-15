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Экономика

Госдума продлила эксперимент по внедрению исламского банкинга на три года

14:17, 15.07.2025
Госдума продлила эксперимент по внедрению исламского банкинга на три года
Фото: Максим Платонов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении срока действия эксперимента по партнерскому финансированию. Действие пилотного проекта, который в настоящее время проводится в Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне, будет продлено на три года — до 1 сентября 2028 года.

— Продление срока действия эксперимента призвано не только совершенствовать механизмы его проведения, но и расширить возможности для международного экономического сотрудничества и привлечения дополнительных инвестиций из исламских государств, — отмечал ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Эксперимент продемонстрировал высокую востребованность развития данного направления рынка капитала, — написал ранее депутат российского парламента от Татарстана Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.

В республике отмечается существенный рост интереса к партнерскому финансированию как со стороны граждан, так и финансовых организаций. Объем операций в Татарстане за 2024 год вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023-м.

Рената Валеева

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Экономика Татарстан

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