Госдолг Татарстана составил 99,09 млрд рублей, демонстрируя незначительное снижение

Фото: Динар Фатыхов

Минфин Татарстана опубликовал актуальные данные о размере госдолга региона. По состоянию на 1 июля 2025 года совокупный объем достиг 99,1 млрд рублей.

В структуре госдолга преобладают обязательства по федеральным бюджетным кредитам, объем которых составил 90,4 млрд рублей. Оставшаяся часть, равная 8,7 млрд рублей, приходится на обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

Важно отметить, что по сравнению с показателями на 1 июня 2025 года общий объем государственного долга республики сократился на 12,4 млн рублей. Это свидетельствует о планомерной работе правительства региона по управлению долговыми обязательствами и поддержанию финансовой стабильности.

На 1 июня 2025 года государственный долг Татарстана составил 99,1 млрд рублей (на 1 мая — 99,2 млрд рублей).



Рената Валеева