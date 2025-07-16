Татарстанская таможня пополнила федеральный бюджет на 2,5 млрд рублей утилизационным сбором

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года Татарстанская таможня зафиксировала существенное сокращение числа операций по взиманию утилизационного сбора в отношении автотранспортных средств и самоходных машин. По данным ведомства, за отчетный период было проведено 3,9 тыс. таких операции, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда их количество составляло 6,7 тыс.

Основной причиной столь резкого снижения стало повышение ставок утилизационного сбора, вступившее в силу с 1 апреля текущего года для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. Это привело к тому, что большая часть импорта транспортных средств пришлась на первый квартал 2025 года, до введения новых тарифов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Из общего количества транспортных средств, по которым был уплачен сбор в первом полугодии 2025 года, 53% (или 2 101 единица) пришлись на юридические лица. При этом подавляющее большинство ввезенного юридическими лицами транспорта — самоходные машины, 98% которых составляют трактора. Физическими лицами было ввезено 1 853 автомобиля.

Несмотря на значительное сокращение числа операций, общая сумма уплаченного утилизационного сбора за первые шесть месяцев 2025 года составила внушительные 2,5 млрд рублей.

Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд из страны иностранным фурам в случае неуплаты штрафов.

Рената Валеева