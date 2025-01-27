Минтранс введет блокировку выезда для иностранных фур с неоплаченными штрафами

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Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд из страны иностранным фурам в случае неуплаты штрафов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

Новые правила вводятся в связи с началом действия с 1 марта системы каботажных перевозок, которая позволит фурам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доставлять грузы внутри России. Иностранным перевозчикам будет разрешено совершать не более трех последовательных рейсов в течение семи дней, при этом каждая поездка должна быть подтверждена накладной.

В Минтрансе подчеркнули, что в случае нарушения установленных правил иностранные транспортно-логистические компании (ТЛК) будут лишены возможности работать в России в течение года. Кроме того, Ространснадзор получит полномочия задерживать фуры перевозчиков, не оплативших штрафы.

— Кроме того, приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов, — сообщили в министерстве.

Рената Валеева