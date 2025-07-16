Обнаружены обломки пропавшего вертолета Ми-8: все пять человек на борту погибли

Обнаружены обломки вертолета Ми-8 компании «АПК «Взлет», пропавшего 14 июля 2025 года. Воздушное судно, совершавшее полет из Охотска в Магадан, не вышло на связь в установленное время. Информацию подтверждают МЧС России и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомств, обломки вертолета были обнаружены на склоне горы в 130 км от поселка Охотск Хабаровского края, в районе мыса Гадикан. В ходе осмотра места происшествия установлено, что вертолет полностью разрушен, имеются следы горения. Подтверждена гибель всех пяти человек, находившихся на борту.

Поисково-спасательные операции, в которых активно участвовали воздушные суда Росавиации, несколько раз приостанавливались из-за сложных погодных условий в районе поисков.

По факту произошедшего Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время следователи совместно со спасательными службами готовятся к вылету на место крушения для проведения первоочередных следственных действий и сбора доказательств. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рената Валеева