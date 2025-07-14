Авиация МЧС готовится к вылету на поиски пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8

Фото: Максим Платонов

Авиация МЧС России готовится подключиться к поисковой операции на Дальнем Востоке, где пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Взлет». На его борту, по предварительным данным, находятся пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

— Наши суда пока не привлекаются, работает Росавиация. Готовится наше судно к вылету, — сказали в Главном управлении МЧС России по региону.

Вертолет Ми-8 пропал при перелете из населенного пункта Охотск (Хабаровский край) в Магадан. В установленное время воздушное судно не вышло на связь.

По данным оперативных служб, предварительно, на борту пропавшего Ми-8 находятся пять человек — три члена экипажа и два техника. Известно, что они направлялись в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

На поиски пропавшего вертолета уже направлены силы: из Охотска вылетел вертолет Ми-8, а из Магадана — самолет Ан-26. Авиация МЧС готовится к отправке, чтобы усилить поисковую группу в труднодоступном районе Дальнего Востока.

Рената Валеева