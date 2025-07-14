Поиски пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8Т приостановлены до утра

Операция по поиску пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8Т, на борту которого находятся пять человек, приостановлена до утра. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

— Поиски прекращены в связи с наступлением темного времени суток, — сказал представитель ведомства.

Вертолет Ми-8Т компании «АПК «Взлет», выполнявший рейс по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан, не вышел на связь в назначенное время. Аварийный радиомаяк не сработал.

Росавиация организовала поисковую операцию. Из Магадана вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями, из Охотска — вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа».

По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и два технических специалиста. По информации Восточного межрегионального СУТ СК РФ, вертолет возвращался в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта.

Рената Валеева