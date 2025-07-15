Арбитражный суд РТ частично удовлетворил иск «Татнефти» к АО «Туполев» на 6 млрд рублей
ПАО «Татнефть» подало иск на 5,6 млрд рублей в конце октября 2024 года, а затем попросило увеличить сумму исковых требований на 1,6 млрд
Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск ПАО «Татнефть» к АО «Туполев» на сумму свыше 6 млрд рублей с учетом выплаты неустойки.
— Взыскать с акционерного общества «Туполев» в пользу публичного акционерного общества «Татнефть имени В. Д. Шашина» 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения, 556 млн рублей неустойки, 8 млн рублей госпошлины, — огласил решение судья.
ПАО «Татнефть» подало иск на 5,6 млрд рублей в конце октября 2024 года. По материалам дела, речь идет о взыскании неосновательного обогащения, о признании пункта договора недействительным. Позднее «Татнефть» потребовала увеличить исковые требования еще на 1,6 млрд рублей по процентам. Общая сумма требований по двум искам «Татнефти» к «Туполеву» составила 7,2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
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