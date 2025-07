В Великобритании анонсировали выход биографии Ринго Старра

Релиз запланирован на 23 октября 2025 года

Издательство New Modern сообщило о выходе новой биографии Ринго Старра. Книга получила название Ringo: A Fab Life. Автор — музыкальный журналист Том Дойл, известный по исследованию творчества Кейт Буш Running Up That Hill: 50 Visions of Kate Bush. Релиз запланирован на 23 октября 2025 года. Издательство приобрело права на публикацию книги в Великобритании, странах Содружества и на перевод на другие языки.

В книге рассказывается о жизни Ричарда Старки — таково настоящее имя Ринго Старра. Автор прослеживает путь музыканта от детства в Ливерпуле, где он сталкивался с бедностью и болезнями, до мировой славы как участника группы The Beatles. Внимание уделено не только музыкальной карьере Старра, но и его актерским работам, личной жизни и становлению публичного образа.

По данным издательства, книга опирается на множество эпизодов из жизни музыканта, включая малоизвестные истории и интервью. В ней рассказывается о том, как Старр, обладая выдающимся чувством ритма, оказался в центре музыкальной революции и стал частью всемирного феномена. Авторы проекта подчеркивают, что ранее не выходило полноценных и подробных книг о Ринго Старре. По мнению экспертов, биографии его коллег по группе — Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона — давно заполнили полки, тогда как фигура Старра оставалась в тени. Новый текст должен восполнить этот пробел и представить целостный портрет музыканта.

Автор книги, Том Дойл, рассказал, что впервые увлекся игрой Старра в 1971 году, когда в четырехлетнем возрасте услышал композицию She Loves You на пластинке отца. Позже он посвятил десятилетия работе музыкального журналиста, исследуя историю The Beatles от Ливерпуля до Нью-Йорка. В процессе он лично встречался с Ринго Старром и Полом Маккартни, что помогло собрать материал из первых рук.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова