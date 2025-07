Популярная психология в Великобритании удерживает объемы: рынок упал всего на 0,4% за первое полугодие 2025-го

Фото: Реальное время

За первое полугодие 2025 года книга Джеймса Клира «Атомные привычки» снова стала самым продаваемым изданием в категории популярной психологии в Великобритании. По данным Nielsen IQ BookScan, с января по июнь она разошлась тиражом 84 773 экземпляра и принесла £920 709. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи упали на 23,4%. Тогда было реализовано 109 179 копий на сумму £1,2 млн. Несмотря на снижение, «Атомные привычки» почти вдвое обошли ближайшего конкурента.

Второе место заняла книга Джули Смит «Открой, когда тебе сложно», которая вышла в январе 2025 года и за это время продалась тиражом 42 173 экземпляра.

Категория популярной психологии в целом удержала объемы: за полгода ее совокупная выручка составила £9,4 млн, что всего на 0,4% меньше, чем в 2024 году. Разница в £35 935 — сумма, которую книга «Атомные привычки» может принести за одну неделю. Из всех наименований в категории лишь девять книг преодолели порог в 10 тыс. проданных экземпляров. Это столько же, сколько в 2024 году, но в 2025-м эти девять увеличили общий тираж на 9,9% и заработали £3,2 млн. Это на 17,9% больше, чем годом ранее.

Пять книг из этой девятки повторили свое присутствие в списке с прошлого года. Среди них — The Book You Want Everyone You Love Филиппы Перри. В 2024 году в твердой обложке книга принесла £141 152. В мягкой, выпущенной в начале 2025 года, продажи выросли на 85,2%, достигнув £262 004. Совокупная выручка от обеих версий составила £267 114.

Книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» опустилась на две позиции, но увеличила доход на 0,6%. «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана упала в выручке на 32,4%. «Кругом одни идиоты» Томаса Эриксона потеряла чуть больше четверти продаж, что составило £133 966.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост на фоне падения некоторых известных книг обеспечили три новых участника. Ти Пауэр дебютировал с книгой The DOSE Effect, которая принесла £225 843 при тираже 17 699 экземпляров. Еще один автор, Ранган Чаттерджи, показал рост выручки на £500 000 благодаря книге Make Change That Lasts. При этом его более ранняя книга Happy Mind, Happy Life за первые 25 недель 2025 года заработала £13 614 против £21 261 за тот же период в 2024 году.

Самым заметным новичком стала Джули Смит. Ее книга «Открой, когда тебе сложно» заняла второе место в категории. Ее предыдущая работа «Почему никто не сказал мне об этом раньше?» не вошла в статистику 2024 года, так как попадает в другую категорию — «Саморазвитие».

Среди книг с наибольшим падением в 2025 году — не только «Атомные привычки» и «Кругом одни идиоты», но и Things No One Taught Us About Love Векса Кинга. В начале 2024 года она занимала третье место по продажам в категории, разошлась тиражом 26 621 экземпляр и принесла £187 506. В 2025 году она переместилась на 16 место с результатом 7 321 копия и доходом £69 232. Снижение составило 63,1%.

Екатерина Петрова